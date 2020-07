Fryslân rint fol: toeristyske sektor hat lang om let wer drokte

By Rufus aan het Water yn Broek is it 'alle hens aan dek'. De minycamping en ferskate akkommodaasjes sitte fol, it is alle dagen drok by de boateferhier en ek de wei nei it restaurant is wer fûn. Eigener Wim Driessen is bliid: "Tot eind augustus zijn we helemaal vol. Hier en daar is nog een gaatje, maar over het algemeen moeten we nee verkopen. Want de aanvragen blijven binnen stromen!"

Dochs is noch net alle skea fan de ôfrûne moannen fuortwurke. "Tot nu toe draaien we zo'n 25 procent minder. We zullen niet de omzet draaien van andere zomers, maar over het algemeen ben ik tevreden. Het is druk, het is lekker weer en iedereen heeft het naar zijn zin."