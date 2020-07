UPDATE: Grutte sykaksje op Iselmar nei oerboard sleine siler staakt

It slachtoffer wie mei meardere minsken op in syljacht oan it farren op de Iselmar, op ûngefear in kilometer fan Breezanddijk ôf. Neffens wurdfierder Jan Hansen fan de Kustwacht hat de man in mêst tsjin 'e holle oan krigen en is er dêrnei oerboard slein en sonken. De eksakte lokaasje dêr't it slachtoffer yn it wetter rekke, is bekend, mar hy is noch net fûn.

Hansen: "We zijn met acht reddingboten van de KNRM aan het zoeken, met een heli en met het kustwachtvliegtuig. En daar zijn we allemaal zoekpatronen mee aan het afleggen. Tot nu toe nog zonder resultaat." De sykaksje begûn om 14.16 oere en waard nei goed fjouwer oeren sykjen staakt.

Der wurdt rekken hâlden mei it slimste senario, seit Hansen.