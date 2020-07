Medysk laboratoarium Certe makket maklikere flibetest foar coronafirus

Foar dizze groepen kin de hjoeddeiske testmetoade, wêrby't in wattestokje troch de noas en de kiel helle wurdt, te belêstend wêze. Medysk mikrobiologe Anne-Marie van Elsacker tinkt dat sa'n flibetest it testen op corona folle tagonkliker meitsje sil. No litte guon minsken harren net teste, omdat se tsjin sa'n test mei in wattestokje oansjogge.

Foardat Certe los gean kin mei de flibetest, moat it earst eksamen ôflizze by it RIVM. As dy de metoade goedkart, kin de flibetest fan takom wike ôf oanbean wure.