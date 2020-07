Earste wurk foar nij Cambuurstadion Ljouwert begjint nei de boufak

It giet dan ûnder oare om it fuortheljen fan asfalt dat dêr noch leit. Ek âlde kabels en in stikje rioel moatte fuorthelle wurde. As dat klear is, begjint de oannimmer mei it oanlizzen fan in nije dyk oer it terrein. Bougroep Dijkstra Draisma begjint nei 30 augustus mei it heien fan de peallen foar de supermerken.

Earder dizze simmer hat de gemeente grien ljocht jûn foar de bou fan it stadion en de winkels dêr omhinne. Yn de maitiid fan 2022 soe it stadion fierhinne ôf wêze moatte.