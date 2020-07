Koart pleit hoarekabûn tsjin steat leit stil, partijen moatte earst mei-inoar prate

De behanneling fan it koart pleit wie al úteinset. De advokaat fan de ryksoerheid hat by dy behanneling sein dat it coronafirus noch hieltyd gefaarlik is en dat der dus gjin reden is foar ferromming. De RIVM-sifers lite ek sjen dat it tal coronagefallen soarchwekkend oan it tanimmend is.

"Wol mei 4 yn in auto, net mei 4 oan tafel"

De hoareka-ûndernimmers tochten ôfrûne wiken dat de coronaútbraak ûnder controle wie. Sy wize op de grutte finansjele gefolgen fan de oardelmetermaatregels. Dat docht ek foarsitter Van de Erve fan de Fryske hoareka-ûndernimmers. Hy seit ek dat ûndernimmers it net útlizze kinne dat der yn de hoareka strange regels jilde, wylst jo bygelyks wol mei fjouwer minsken yn in auto sitte meie. Hy fynt dat der tefolle mei twa maten metten wurdt.