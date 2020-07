Winst FrieslandCampina troch coronafirus stik leger as ferline jier

Melkfeehâlders hawwe hjirtroch ek 3,5 prosint minder krigen foar harren molke. Bestjoerders fan FrieslandCampina ha sein dat it tal kij yn de kommende tsien jier mei sa'n tsien prosint ôfnimme sil en it tal melkfeehâlders werom giet fan 15.000 nei 10.000.

De molkeproduksje bliuwt wol op peil, sa is de ferwachting. Dizze skaalfergrutting is al langer dwaande, mar it tempo giet wol omheech, sa stiet yn in ûndersyk fan Wageningen Universiteit yn gearwurking mei it suvelkonsern dat noch publisearre wurde moat.

Om de gefolgen fan in wrâldwide resesje en in hiel stadich werstel op te fangen, wol FrieslandCampina mear produsearre tsjin legere kosten. Earder is al bekend wurden dat der in tsiisfabryk yn Noard-Brabân sletten wurdt. Dit soarte fan yngrepen kostje op 'e koarte termyn wol jild en dat sil syn ynfloed hawwe op hoe winstjaand it konsern bliuwt dit jier.