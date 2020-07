LTO stapt út petear mei minister oer feefoermaatregel

Neffens de twa partijen hat fierder praten gjin nocht salang it alternative plan fan de sektor as ûnútfierber bestimpele wurdt.

De ôfrûne dagen hawwe de boeren op ferskate mominten aksjefierd tsjin de feefoermaatregels fan it ministearje. Fan 1 septimber ôf moat der fan de minister minder aaiwyt oan it foer foar it fee tafoege wurde.