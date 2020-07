Simmerblog: Simmer yn Wommels

Terpdoarp Wommels hat sawat 2200 ynwenners, rûst doarpskenner Johan Wagenaar. It is in sosjaal doarp fan mei-inoar ien. Nettsjinsteande dat de middelbere skoalle en it gemeentehûs út it doarp ferdwûn binne, is der wol belangstelling fan nije ynwenners.

Ferslachjouwer Johanna Brinkman praat mei Wagenaar by it âlde keatsfjild - dat De Terp hjit - yn it sintrum fan it doarp. Dat waard foarhinne ek brûkt as blikke om de wask op te drûgjen, "Elkenien hie syn eigen stikje." Markant punt dêr is ek de Wilhelminabeam, plante yn 1898 doe't de 18-jierrige Wihelmina keninginne waard.