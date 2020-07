Slim ûngelok tusken De Langelille en Skoattersyl: ien persoan swierferwûne

De brânwacht, twa ambulânsen en in traumahelikopter kamen te plak om help te bieden oan de slachtoffers. It slachtoffer is mei de traumahelikopter nei it UMCG yn Grins ferfierd.

De plysje docht ûndersyk nei it ûngelok. De dyk is fanwegen de oanriding sletten foar it oare ferkear.