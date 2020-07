Fytse yn it MCL tenei net mear saai; firtuele tochten troch stêden of natuergebieten

It sikehûs MCL yn Ljouwert krijt nije wike moandei sân nije hometrainers, dy't minder saai binne as gewoane hometrainers. Dizze nije fytsen hawwe in byldskerm. Dêrmei kinne pasjinten firtuele fytstochten meitsje troch stêden of natuergebieten. Wylst de pasjinten fytse, binne op it skerm libbensechte bylden fan de rûte te sjen.