Hollum op It Amelân yn 'e race foar moaiste doarp fan Nederlân

Hollum op it Amelân is ien fan de fiif moaiste doarpen fan Nederlân, dat ha sa'n 30-tûzen stimmers bepaald by de ANWB-ferkiezing foar it moaiste doarp. Foarsitter IJsbrand Smit fan it doarpsbelang Hollum: "Het is natuurlijk een hartstikke mooi dorp. Iedereen die hier geweest is kan dat wel zien."