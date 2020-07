Jonge Ljouwerter stoomt proffuotballers mei privee-training klear foar nije seizoen

Mar wat dogge se no krekt op sa'n privee-training? Kleefstra: "Het is heel veel kort voetenwerk, waarbij je veel bezig bent met passing en 'awareness', dat is weten wat er om je heen gebeurt. Daarom werken we ook met iPads waar nummers en kleuren op te zien zijn, waarbij ze handelingen moeten doen. Dat is wat we voornamelijk doen, maar ook schiettechniek en alles eromheen."

Kallon hat in soad foardiel fan de ekstra trainingen, sa fertelt er. "Hij heeft veel goede trainingsstof en dat is goed voor je vaardigheden. Hij heeft oefeningen waarbij je je balgevoel en je vaardigheden heel erg traint. Ik denk dat het voor ons allemaal goed is."