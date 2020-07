Fryslân is sûnt in pear wiken in eilân riker yn de Iselmar

"It is bedoeld as wurkeilân. Dus yn de boufaze fan it Wynpark Fryslân wurdt it brûkt om wurk te dwaan en om efter te skûljen. En as it park boud wurdt en de mûnen stean, wurdt it omboud ta natuereilân", seit direkteur Anne de Groot fan Wynpark Fryslân. It eilân wurdt noch mei stiennen ferstevige.

Op it stuit wurdt it stasjon boud dêr't stroom fan de wynmûnen omset wurdt op Breezanddyk. Yn maart moat de earste wynmûne der stean en dy begjint gelyk te leverjen. De planning om alles takom simmer ôf te krijen, is noch altiten goed helber, sa tinkt De Groot.

Corona

It projekt hat neffens him gjin fertraging oprûn troch it coronafirus: "Dat wie fansels best spannend doe't de corona útbruts en wy seagen hokfoar ymplikaasjes dat allegearre hie. It is in grut ynternasjonaal projekt mei materiaal dat fan in hiel soad plakken fan de hiele wrâld komt. Wy hawwe dochs sjoen dat eins oeral de produksje trochgien is, wat hiel wichtich is yn dizze faze. It wurk sels koe ek trochgean mei oanpaste maatregels op it wurk."