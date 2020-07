Man swier mishannele yn sintrum It Hearrenfean: "Ik dacht dat ik dood ging"

It slachtoffer wol graach anonym bliuwe. "Vanwege de angst die mij is bezorgd door een aanslag op mijn leven, wil ik niet herkenbaar in beeld. Ik woon in Heerenveen en ben bang." Dêrom dogge we dit ynterview op sa'n wize dat hy net herkenber is. De man docht syn ferhaal, neidat hy de redaksje fan Omrop Fryslân maild hat. Hy wol graach syn ferhaal dwaan en freget oft dat anonym kin. Sa belânje we woansdeitemoarn by him thús, dêr't hy syn ferhaal docht.

It is sneontejûn om in oere as healwei alven by it Burgemeester Kuperusplein oan de râne fan it sintrum fan It Hearrenfean as in grutte groep Hearrenfean-supporters rjochting it stadion rint. Hy is thús en skrikt ynienen troch in hurd lûd. "Ik hoorde een enorme harde knal. Het was een lawinepijl vlak voor mijn woning. Daarom ging ik even buiten kijken. Ik zag een grote groep mensen. Ik wist niet wat er aan de hand was. Het werd me snel duidelijk dat het om voetbal ging. Ze zongen liederen over voetbalclub Heerenveen."

Op dat momint is der noch neat oan de hân. "In de regel zijn de Heerenveensupporters heel gemoedelijk. Dat was eerst ook het geval." Al feroare dat gau. "Het werd me al snel duidelijk dat het om een groep ging die grotendeels in het zwart gekleed ging en de gezichten bedekt had. Ik hield afstand van de groep." Hy nimt wat opnamen mei syn tillefoan. "Maar ik hield al snel op, omdat ik het het idee had dat het geen groep gezellige mensen was."