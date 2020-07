World Matchplay einiget foar Danny Noppert yn twadde ronde

De World Matchplay wurdt dit jier net yn it gebrûklike Blackpool hâlden, mar yn Milton Keynes krekt boppen Londen. Dat is fanwegen it coronafirus. By dizze edysje fan it telefyzjetoernoai mei gjin publyk oanwêzich wêze yn 'e seal. Alle darters moasten foarôfgeand oan it toernoai in coronatest ûndergean.