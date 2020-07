Lara van Ruijven makket foar de lêste kear in rûntsje troch Thialf

As earbetoan oan Lara van Ruijven is woansdeitejûn in earehage makke en hat Van Ruijven yn in rou-auto foar de lêste kear in rûntsje makke troch it Thialf-stadion. Van Ruijven ferstoar op 10 july yn Frankryk oan de gefolgen fan in akute auto-ymmúnsykte. De shorttrackster is 27 jier wurden.