Sytse Bokma pakt twadde topklasse-oerwinning yn Drylts

Sytse Bokma hat woansdeitejûn yn Drylts syn twadde topklasse-oerwinning pakt mei in sprong fan 20.05 meter. Freark Kramer waard twadde mei 19.83 meter en it tredde plak wie foar Jan Teade Nauta, dy't in thúswedstriid ljepte, mei in ôfstân fan 19.49 meter.