Hurdfytser swierferwune nei botsing mei trekker by Lippenhuzen

In hurdfytser is woansdei oan 'e ein fan de middei swierferwûne rekke op in fytspaad neist de Sweachsterwei by Lippenhuzen. De man op de fyts kaam troch ûnbekende oarsaak hurd yn botsing mei in trekker. De trekker wie ûnderweis mei in pakjeparse nei in stik greidlân.