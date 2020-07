Operaasje Fryske Flagge: Mark Heida wennet op Kurasao

Heida komt oarspronklik fan Aldskoat, mar wennet no mei-inoar sa'n twa jier op Kurasao. Hy neamt himsels yntusken in Fryske Antilliaan en hâldt noch altyd fan syn Fryske roots. Heida: "Absolút, dat giet ek net mear fuort."

Heida wurket by in resort op it eilân en komt dêr in soad Friezen tsjin. "Der sitte altyd wol Friezen oan de bar. Der komme hjir allinnich mar Friezen, in hiel soad. Dat hie ik ek net tocht, mar goed."

It coronafirus hat ek op Kurasao taslein. Heida is yn dy perioade nei Nederlân kaam, mar is no sûnt trije wiken werom op it Antilliaanske eilân. Hy is bliid dat it toerisme wer tanimt. "We krije hieltyd mear boekingen en folgjende wike sitte we al wer aardich fol. Dus it giet hieltyd better."