Raad van State: Opsterlân hat terjochte fergunning gaswinner Vermilion wegere

It Kanadeeske bedriuw sei hieltyd dat de gemeente neat te sizzen hat oer de omjouwingsfergunning. Dat foech soe neffens it bedriuw by it Ryk lizze. De rjochtbank wie it dêr earder ek mei iens. De Raad van State oardielt no oars en fynt dat de saak opnij besjoen wurde moat troch de rjochter.

Tsjingas, in aksjegroep fan ferûntrêste boargers tsjin nije gaswinning, fynt it posityf dat it foech by de gemeente Opsterlân bliuwt. "Want als het verschuift naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dan hebben verontruste inwoners en lokale overheden helaas meestal het nakijken", seit Monique Plantinga fan Tsjingas. "Het ministerie van EZK staat meestal wel in haar besluitvorming aan de kant van de gaswinner. Dus wij zijn hier wel tevreden over."