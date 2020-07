Lanlike aksjedei boeren: Sieta van Keimpema ropt op ta 'burgerlijke ongehoorzaamheid'

It FDF advisearret de boeren om de nije feefoerregel fan minister Schouten de kommende hjerst net út te fieren, omdat it tatsjinjen fan aaiwytearm krachtfoer in risiko is foar de sûnens fan it fee. Farmers Defence Force besiket yn tuskentiid om it nije feefoerfoarskrift juridysk oan te fjochtsjen.

De demonstraasje fan Farmers Defence Force by De Bilt ferrûn sûnder grutte problemen. Der kamen mear as 2.000 boeren op de demonstraasje ôf. Dy kamen net op de trekker, mar mei lúkse auto's, omdat foarsitter Den Oudsten fan de Veiligheidsregio tiisdei demonstraasjes mei lânbouweinen ferbea. It demonstraasjeterrein tusken Utrecht en De Bilt wie oan it begjin fan de middei fol en waard doe troch de gemeente De Bilt ôfsletten foar nijkommers.