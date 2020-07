Rely Jorritsmapriis foar twa ferhalen en ien gedicht

De Rely Jorritsmapriisfraach hat dit jier trije winnende bydragen opsmiten, twa ferhalen en ien gedicht. Elmar Kuiper út Jorwert wint in Rely mei it ferhaal 'Ni Hao' en Sjoerd Bottema út Weidum mei syn ferhaal 'Total loss'. Syds Wiersma út Ljouwert kriget de priis foar syn gedicht 'It famke'.