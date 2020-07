Nije metoade om tiken te ferwiderjen: befries de tyk!

Dit jier binne der yn Fryslân al mear tikebiten meld as yn hiel 2019. In tyk moat sa gau mooglik fuorthelle wurde om besmetting mei de Borrelia-baktearje, de feroarsaker fan de sykte fan Lyme, foar te kommen.

Der binne alderhande metoaden om tiken derút te krijen, mar wat is no de bêste? Mei in tankje is it de fraach of it no linksom of rjochtsom moat en it bistje moat der wol hielendal út. De tyk ferdôvje mei alkohol kin gefaarlik wêze, omdat it bistje dan fan skrik de ynhâld fan syn mage útspuid.

Befrieze mei wartemiddel

In Australyske firolooch hat wiidweidich ûndersyk dien en dêr kaam út dat it befriezen fan in tyk mei in middel tsjin warten de bêste metoade is. It bedriuw yn Wolvegea, dat oer de hiele wrâld ferbân- en oare medyske helpmiddels ferkeapet, makket no sa'n soarte middel tsjin tiken. Minsken kinne it befriezen fan de tyk gewoan thús dwaan, fertelt Drijfhout.

"Je hâlde it spuitbuske ûngefear in sintimeter boppe de tyk en dan aktivearje je him fjouwer kear", leit er út. "Dan jout er in dosearing ôf wêrby't de tyk yn ien kear, al by de earste dosearing, hielendal beferzen is. Dus dan kin er neat mear útspuie en nei fjouwer kear falt er der meastal wol fansels út."

"Je hoege der net mear oan te sitten"

Troch it befriezen giet de tyk dea. Drijfhout: "Op dizze manier foarkomme je dat de tyk begjint te spuien op it momint dat je him derút helje. Minsken binne faak ek bang om him derút te heljen en sa hoege je der eins net oan te sitten."

Yn Australië binne der yntusken mear as 20.000 fan de spuitbuskes dy't yn Wolvegea makke wurde, ferkocht. Ek yn Nederlân binne se no op de merk brocht en by de drogist te krijen.