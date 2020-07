Ferkearsoerlêst A7 fanwegen oanlis kabels foar wynpark

Njonken de dyk binne yn de ôfrûne moannen kabels dellein. Fan moandei 27 oant freed 31 july is de oprit nei Surch ôfsluten. Yn dy wike wurde ek de op- en ôfritten by Boalsert en Wytmarsum oanpakt. Dizze binne dêrtroch net alle dagen beskikber. Mei de ôfslutingen wurde de tydlike ferkearsmaatregelen foar it oanlizzen fan de kabels, fuorthelle.