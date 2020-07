Nederlandse Melkveehouders Vakbond stapt út stikstofoerlis

Neffens foarsitter Harm Wiegersma fan Rinsumageast wurdt der no al moannen praat, sûnder resultaat en sûnder dat dy ûnderbouwing der komt. "Wy wiene tongersdei net fierder kaam. Dus wy hâlde de eare oan ús sels."

'It sjit net op'

Wiegersma leit út wat him dwers sit: "Wy hawwe ferline jier yn it Landbouw Collectief al in soad foarstellen dien. Dêr gie it ministearje net op yn. It wie wol in flinke stikstofreduskje. No binne wy al fan healwei maaie oan it praten. Wy hawwe wol seis, sân foarstellen dien. Mar it sjit net op. Dus it hat gjin nut mear om fierder te praten. De stichting Stikstofclaim is in koart pleit oan it tarieden, dus wy seine: lit harren no mar."