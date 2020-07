Fryske boeren as earste yn Bilthoven: soad tafersjoch by protest

Op it protestterrein stiet in poadium mei in grut skerm. Foar it poadium steane stippen op de grûn, sa't demonstranten genôch ôfstân hâlde kinne. Der is in soad tafersjoch: plysje, hanthavening, definsje en maresjaussee. By it gebou fan it RIVM kinne de demonstranten net komme, dat de boeren sels it 'Rijksinstituut voor Volksverlakkerij en Manipulatie' neame.

Veiligheidsregio: hâld ôfstân

De Veiligheidsregio Utrecht wiist de boeren der op dat sy genôch ôfstân fan inoar hâlde moatte mei it demonstrearjen. "we zagen dat mensen bij het uitstappen uit de auto naar elkaar toe kwamen, en dat gebeurde ook toen mensen met elkaar naar het terrein liepen. In het hele land zien we dat mensen steeds minder afstand houden," sei in wurdfierder fan de Veiligheidsregio. Ek de sprekker op it poadium hat de demonstranten oproppen om útinoar te gean.

Boargemaster Sjoerd Potters fan gemeente De Bildt hat oanjûn dat it maksimale oantal fan 2.000 man yntusken helle is en freget minsken dy't gjin boeren binne om ek net nei de demonstraasje te gean.