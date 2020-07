GGD Fryslân wurket mei oan UMCG-ûndersyk nei coronafirus

It giet om pasjinten dy't net yn in sikehûs lein hawwe. It sjocht ek nei de gefolgen foar de famylje en de húsdoktersoarch. De UMCG-ôfdieling 'Medische Microbiologie & Infectiepreventie' sil it ûndersyk dwaan. It moat wer nije ideeën opsmite foar it ferbetterjen fan behanneling en rjochtlinen. Der is noch net in soad bekend oer de fersprieding en de besmetlikens by net-sikehûspasjinten.

Der wurde 200 besmette minsken folge, mei harren húshâldingen. It ûndersyk duorret noch seis moannen.