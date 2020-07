Bart Helmholt ek de sterkste by fierljeppen yn Drylts

Ljeppers dy't ferline jier of noch langer net yn aksje west hawwe fanwege blessueren of oare redenen, begjinne it nije seizoen yn de twadde klasse. Op basis fan it klassemint kinne se nei de earste fiif wedstriden promovearje nei de earste klasse. Bart Helmholt naam yn 2016 ôfskie fan it ljeppen, mar hy wol dit jier noch ien kear alles út de kast helje om syn grutte dream wier te meitsjen: oer de 22 meter springe.

Comebacks

Dit seizoen binne der mear 'herintreders.' Oane Galama kaam werom út Nij-Seelân en giet ek op jacht nei de 22-meter grins. De twafâldich Frysk- en Nederlânsk kampioen is lykwols noch op syk nei it goeie gefoel. Yn Drylts waard Galama tredde mei foar syn dwaan in matige ôfstân fan 16.60 meter.