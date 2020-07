Opnij protestdei fan Farmers Defence Force: wat dogge de boeren woansdei?

'Net oer sneldyk'

Veiligheidsregio Fryslân hat ôfspraken mei boeren makke. Jan Rijpstra sei as plakferfangend foarsitter: "We hebben goed contact met vertegenwoordigers in onze provincie. Daarmee hebben we ook afgesproken: op de snelweg, no way. Dat is niet wat we doen. De veiligheid en de volksgezondheid staan voorop voor ons." Rijpstra joech ek oan dat der in draaiboek klear leit en dat de boeren goed yn de gaten hâlden wurde.

Trekkerferbod

Yn neifolging fan Veiligheidsregio Utrecht hawwe ek Grinslân, Flevolân en de Gooi- en Vechtstreek besletten dat in demonstraasje mei trekkers en oare lânbouweinen net mei. Dêrom hat Farmers Defence Force oproppen om mei de auto nei Bilthoven te kommen. Dochs hat foaroanman Mark den Oever ek oanjûn dat er boeren net ûngelyk jaan kin as sy dochs foar de trekker kieze. Moandei is it leger ynset om by it RIVM blokkaden del te lizzen, want der wurde wol demonstranten ferwachte. Der lizze betonblokken, der steane stekken en der ride plysjeauto's om.

Mooglik soe der ek by Lelystad Airport in demonstraasje komme fan Farmers Defence Force. Dat is ek de reden dat Veiligheidsregio Flevoland it beslút nommen hat dat trekkers net brûkt wurde meie foar de demonstraasje fan woansdei. It ferbod yn de Gooi- en Vechtstreek is om't dêr it Mediapark sit, ek in mooglik doelwit fan de aksjes. En Grinslân hat it ferbod ynsteld om't protestdagen earder laat hawwe ta gefaarlike situaasjes op de dyk.