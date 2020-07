Plysje-agint dy't trappearre waard mei kilo kokaïne ûntslein

De man hie in kilo kokaïne by him doe't hy oanholden waard. It die neffens de plysje bliken dat de agint kontakt hie mei kriminelen.

It ûntslach is in dissiplinêre straf, it strafrjochtlik ûndersyk nei de man rint noch. It gedrach fan de agint is neffens de plysje net ferienichber mei de waarden wêr't de organisaasje foar stiet.