Basketballers Aris sette kompetysje útein op 3 oktober, noch gjin datum foar bekerfinale

De basketballers fan Aris Ljouwert sette it nije seizoen útein op sneon 3 oktober. Dat is besletten op in ledegearkomste fan de klups út de Dutch Basketball League. Bij de wedstriden binne taskôgers tastien, it oantal is lykwols ôfhinklik fan de lokaasje. Wannear't de bekerfinale spile wurdt, wêryn't Aris it opnimt tsjin Donar Grins, is noch net bekend.