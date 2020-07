Op aventoer troch Frjentsjer mei alve nije aktiviteiten

Suppen

Minsken kinne ek troch de grêften fan Frjentsjer suppe. Dat is in sport wêrby't minsken op in planke stean en mei in roeiriem oer it wetter bewege. "Je komme op plakken wêr't de boat net komme kinne", seit Loesanne Velstra wylst se in groepke fanatike suppers te wetter lit. Se stappe op by it Alvestêdebregje oan de Spaarbankstrjitte. De minsken ha ferskate ûnderfiningen mei de sport, mar neffens Velstra is dat gjin probleem. "Je kinne dit hiel fluch leare by ús. Minsken krije in moaie rûnlieding oer de grêften by it stedhûs del. It wurdt in soarte fan rûntsje fan in oere. It foardiel is dat je sporte mei in útsjoch", laket Velstra.