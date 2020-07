Transportsektor bliid mei trekkerferbod: "Hele goede ontwikkeling"

De boereprotesten ha de ôfrûne tiid foar in soad oerlêst soarge op de diken. Benammen foar guon ûndernimmers hat dat grutte gefolgen, seit Bart van Pagee fan Transport en Logistiek Nederland. "Het verschilt heel erg per ondernemer, maar we hebben signalen gehoord van ondernemers waarin de schade tot in de duizenden euro's oploopt", seit Van Pagee.