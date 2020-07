Tal coronabesmettingen yn Nederlân nimt ta: "Kan ook in Fryslân gebeuren"

Mar dochs moatte we yn Fryslân ek op ús hoede wêze, neffens Tan. "We zien ook heel veel toeristen komen naar Fryslân. Daar gaan mensen toch ook uit en naar de kroeg. En we zien wel dat dat mogelijke risicopunten zijn", seit Tan.

Bygelyks yn Seelân is it tal besmettingen hurd oprûn. "Wat in Zeeland gebeurt, kan overal in Nederland gebeuren. Dus ook in Fryslân, want wij hebben ook campings en kroegen waar mensen naar toe kunnen gaan. Als GGD houden we er wel rekening mee dat dit kan gebeuren en we zijn er ook klaar voor", seit Tan.

Jongerein

Benammen ûnder de jongerein rint it tal besmettingen op. "Dat zegt wel iets over dat jongeren het toch wat moeilijker vinden om zich aan de maatregel van anderhalve meter te houden. Dat zien we ook aan de illegale feestjes die overal en nergens opduiken. Ik snap de jongeren ook heel goed, dat ze van hun vrijheid willen genieten. Maar het geeft wel meer risico op mogelijke uitbraken", seit Tan.

"De jongeren denken wij kunnen wel ziek worden en ons maakt het niet zoveel uit. Maar zij komen ook in aanraking met ouderen en hun eigen ouders. Dan krijg je dus een olievlek." Tan ropt derom de jongerein, mar fansels ek oare minsken, op om by klachten harren teste te litten.