Slachtoffer fan oerfal yn Ljouwert wit út te naaien

In man dy't yn de nacht fan moandei op tiisdei bedrige waard en meinommen waard nei in jildautomaat yn Ljouwert, wist út te naaien. Hy stie tsjin ienen te smoken op de hoeke fan de Weaze en de Peperstrjitte. Dêr waard er oansprutsen troch in Antilliaanske man dy't him fêstpakte en ûnder bedriging twong om mei te rinnen nei in betelautomaat op it Suderplein.