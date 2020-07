"It is de moaiste wedstriid dy't ik ea yn myn libben syld haw"

Sytze Brouwer seach op it wetter fan de Snitser Mar dat Grou in bettere start hie: "Nei de start is der faak al tekening yn de wedstriid. Sy kamen as earste by de boppeste tonne. Mar it wie útdaagjend waar, der wie genôch mooglik foar ús."

Rivaal Douwe Visser hie ek troch dat syn start goed wie. "It Hearrenfean wie sânde. Dus dat seach der moai út. Mar ik seach dy jonge hûnen hieltyd in skipke tichterby kommen. Doe tocht ik bliksem, der moat wol in skipke tusken bliuwe."

'Pikefel as it slagget'

Mei noch ien krúsrak te gean, gie It Hearrenfean troch in skiftsjende wyn it skûtsje fan Drachten foarby. Op dat momint sylde Sytze Brouwer firtueel op kampioenskoers. En dus moast der wat barre oan board by Grou. "Plan B moast út de kast. We moasten It Hearrenfean opsykje en sa fier fuortbringe dat Drachten der wer tusken komme koe."

Wat folge wie in ôfgryslik spannende ûntknoping. Grou finishte in pear sekonden foar Drachten, dat op syn beurt krekt wer in pear sekonden foar Hearrenfean oer de finish kaam. "Je kinne it yn it foar hast net betinke," laket Visser. "Mar wannear't it dan slagget, dat is pikefel."

Hoewol't Brouwer de ferliezer wie, sjocht hy grutsk werom op de prestaasje yn 2018. "Ferlieze is net folle oan. Dêr dogge je it net foar. Mar ik bin sa grutsk op hoe't de bemanning dizze wedstriid syld hat. It is de moaiste wedstriid dy't ik ea meimakke haw..."