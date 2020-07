Sletten Grouster kafees te fol yn coronatiid: "Der wie sprake fan in ekses"

"It hat ôfrûne sneontejûn en -nacht hiel drok west yn it sintrum fan Grou," seit Tjeerdema. "Dêrby is it kontroleurs fan de gemeente opfallen dat besikers gjin ôfstân holden, dat der gjin hygiënemaatregels naam wiene en dat minsken net oan in tafel sieten, sa't wol de bedoeling wie."

Sprake fan ekses

Neffens Tjeerdema barde it mar ien kear earder yn gemeente Ljouwert dat in kafee ticht moast. "Oer it algemien sjogge wy dat ûndernimmers harren goed oan de maatregels hâlde." Dat der no twa kafees ticht moasten, is omdat sy harren net goed oan de maatregels holden ha. "Neffens ús konstatearring wie der no sprake fan in ekses."

De kafees meie ynkoarten wer iepen, mar dan moatte se wol mei in plan komme mei hoe't se harren wol oan de maatregels hâlde kinne.