WCF-stichting jout tydlik mear subsydzje oan Fryske musea

De stichting krige de lêste tiid net folle oanfragen en tinkt dat de eigen bydrage in drompel wêze kin. Ek troch de coronakrisis soene musea it net oandoare in ynvestearring te dwaan.

De WCF-stichting jout subsydzjes oan musea dy't wurkje oan it behâlden en behearen fan Frysk kultureel erfgoed. Musea kinne in fergoeding krije foar bygelyks restauraasjes of klimaatmaatregels.