34 boeten foar protesttrekkers Loaiïngea fanwegen it riden op N-diken

Nettsjinsteande warskôgingen fan de plysje hawwe guon boeren dy't moandeitejûn meidiene oan it protest by Loaiïngea harren net oan de ferkearsregels holden nei it byinoarwêzen. De plysje hat 34 boeten útdield oan boeren dy't benammen op de N-diken oan it riden wiene.