Reedridersploech Jumbo-Visma bliuwt gearwurkjen mei Red Bull

Reedridersploech Jumbo-Visma en sponsor Red Bull bliuwe langer byinoar: yn elts gefal oant april 2023. By dy ploech sitte ûnder oare Sven Kramer en Antoinette de Jong. De ploech en de sponsor hawwe it ôfrûne seizoen gearwurke oan in trainingsmetoade, Vortex. Dêrby waarden grutte fentilatoaren op it iis delset om reedriders mear snelheid mei te jaan.