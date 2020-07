Simmerblog: Simmer yn Peazens-Moddergat

Peazens en Moddergat binne foaral ferneamd troch it fiskersferline. By museum 't Fiskershúske is dy rike histoarje werom te sjen, sa as de lytse húskes wêr't de fiskers yn wennen.

"Hjoed-de-dei soene je miskien sizze, it is in tiny house," seit Taeke Kooistra. "It is in hiel lyts keammerke, dêr wenne in hiele grutte húshâlding yn. Heit, mem miskien seis of sân, of soms sels tolve bern. En pake en beppe kamen der ek wolris by te wenjen." Wa't nei binnen wol, sil wol efkes bûge moatte, want de doarren binne lyts. Kooistra hat dêr gjin lêst fan. "Sy ha my keazen op myn lingte, ik pas ûnder elke doar troch," laket er.