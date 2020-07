Kollum: "Swarte Anna"

Troch it finster fan ús boppewente seach ik wat der allegear delkaam. De boeken stiene dêr yn in plestik krat, en yn in grutte winkeltas. Hjir en dêr in steapels boeken dêromhinne, as tuorkes fan in kastiel. Bern kamen del yn groepkes, âlderein yn elektryske karkes, soms hold der in fytser ho, of ien yn in auto. Twa donkere jonges op in scooter, sûnder helmen, pakten in âld boekewikegeskink. In brânhoutmeagere frou, sûnder tosken, kipere alle boeken út de tas en naam dêrnei allinne de lege tas mei.

Nei it jûnsiten siet der in famke, hielendal allinne, op har knibbels. Oardel meter fierderop stie har rôze fyts, as in hynderke kreas te wachtsjen. Se hie lang swart hier. It famke siet mei in boek en lies der rêstich wat yn om. In healoere letter siet se der noch. It wie moai waar en lang ljocht, it koe prima. Myn frou en ik soene noch te kuierjen. We seagen even by it famke. It krat wie ek meinommen, de boeken leine oeral útstruid.

It boek dat it famke yn hannen hie, wie 'Zwarte Anna is een heks'. It ferhaal spilet him ôf yn de 16e iuw. Swarte Anna wennet mei har twa bern yn in doarp. Se hat swart hier en donkere eagen. It folk is byleauwich en lilk. Is der ien siik, dan hat Swarte Anna it dien. Der moat ôfrekkene wurde. Se wolle har hutsje yn de fik stekke, se wolle har it doarp út jeie. Pittich boekje, foar njoggen jier en âlder. Ik seach nei it rôze fytske, sy hie fan dy frutseltsjes oan it stjoer hingjen. En in rôze kuorke.

It famke mocht Zwarte Anna wol hawwe. We seine: nim it boek mei nei hûs, kinst it thús útlêze, dan hoechst hjir ek net op it stoepke te sitten. Mar sy skodholle. Se ferklearre dat se de middeis al fjouwer boeken meinommen hie, en dat wie foar har mâl genôch. Se liet har net omprate. Ik lei noch wat boeken werom op steapels, guon wiene hast op it fytspaad en de autodyk bedarre. Doe't we weromkamen fan ús kuier, wie it famke fuort. Zwarte Anna lei der noch. Ik haw it pakt, meinommen en yn in ferhûsdoaze stoppe. Op de earste bledside stie yn myn eigen hânskrift 'Arjan & Elizabeth, 1996'.

Fan 't wykein pas seach ik it famke werom. Diskear wie sy oan it ferhûzjen en fytste ik foarby. Se wenne mar in pear hûndert meter fierderop. It famke hie in broerke, en in mem, dy't mei in stik isolaasjemateriaal yn de hannen stie. Dat moast mei, 'it hâldt it hûs waarm.' Sy hie swart hier en donkere eagen. Twa manlju sjouden mei in trijesitter en skoden dy yn in ferhûsbuske. It broerke sei hoi tsjin my en it rôze fytske stie by de iepen foardoar.

Krekt fierderop groeide in berch fan ferhûzersôffal. Der hiene al minsken yn omrommele, dat wie dúdlik. In stikkene bank, âlde apparaten, in plestik mitrailleur, stikkene kleden, de helte fan in kastje. Ja, ik ha der even trochhinne sjoen. Der siet neat tusken wat ik fierder noch brûke koe."