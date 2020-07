Delstoarten helikopter by Aruba nei de seeboaiem sonken

De NH90-helikopter waard oan de oerflakte holden troch fjouwer grutte ballonnen fan plestik en lei op de kop. Mar om't twa fan de fjouwer driuwlichems knapt binne, is de helikopter sonken. It slagge net om it tastel te bergen fanwegen de hurde wyn en de rûge see. Dy is dêr sa'n 2 oant 3 kilometer djip.

Neffens definsje wurdt it wol dreger om út te finen hoe't it ûngelok bard is, no't it tastel sonken is. Wol is de flechtrekorder weromfûn.