Plysje siket tsjûgen fan mishanneling oan de Dubbelstrjitte yn Balk

De groep hie de man binnen oansprutsen en doe't hy dêrnei bûten kaam stiene sy him op te wachtsjen. Ien fan de groep foel him dêrop oan. It slachtoffer foel. Wylst hy op de grûn lei waard hy troch meardere persoanen skopt en slein. In omstanner besocht de man te helpen.

It slachtoffer rûn yn alle gefallen in brutsen noas op. De fertochten fan de mishanneling binne neffens it slachtoffer tusken de 20 en 30 jier âld. Ien fan de dieders soe yn in supermerk yn it doarp wurkje.