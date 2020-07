Ludyk protest mei trekkers, boeren meitsje pompeblêd yn greide by Loaiïngea

Ferbûn

De greide feroaret sa stadichoan yn in lyts festivalterrein. Op in poadium stiet in sjonger de boeren ta te spyljen. Ek binne der twa dixies pleatst en stiet in snackwein klear om de boeren fan in hamburger te foarsjen. "Wy komme hielendal út Warkum," fertelt Jochum van der Gaast. "In heal oerke riden, mar dat hawwe wy der foar oer. Dit protest is unyk en om sa yn byld te kommen is moai. Ik bin sels gjin boer, mar ha wol in bedriuw yn de meganisaasje. Wy binne sa ferbûn mei-inoar, dat we mei ús allen ien binne."

Nei in drokke perioade fan organisearje, de trekkers it goeie paad wize en alles klearsette, slagget de organisaasje der op 't lêst yn om de tekst en it pompeblêd foarinoar te krijen. "It hat efkes de tiid nedich," laket Dooper. "Mar as it dan sa fier is, dan ha je ek wat geweldichs!"