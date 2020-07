Treemter en terras ytkafee yn Grou sluten foar skeinen coronaregels

Der wiene sneontenacht te folle minsken te ticht byinoar en te min hygiënemaatregels yn acht naam. De besikers waarden ek gjin fragen steld oer harren sûnens en net elk hie in sitplak.

Beide gelegenheden meie wer iepen as se in plan fan oanpak sjen litte kinne. Gjinien hat in boete krige.