SC Hearrenfean traint wer foar it earst, nije keeper wurdt dizze wike presintearre

Jan Bekkema syn kontrakt waard net ferlinge, mar hy sil foarearst noch wol meidwaan en foaral minuten meitsje by de beloften.

Ek Daniel Hoegh trainde moandei mei. De Deen hâldt syn kondysje op peil by Hearrenfean. Mar neffens technysk manager Gerry Hamstra is it net bedoeling dat er bliuwt. "Zeg nooit nooit, maar dat is in principe niet de intentie."

Trije posysjes noch ynfolje

Hearrenfean sil no op syk nei minimaal trije nije spilers: noch in keeper, in linker sintrale ferdediger en in spits. Hamstra: "Dat is wat we nu willen, maar bel me over vijf minuten weer en het kan heel anders gaan. We willen ook nog wel graag een aanvallende middenvelder, die ook voorin kan spelen, maar die andere drie posities hebben momenteel prioriteit."