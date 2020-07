Plysje siket frachtweinsjauffeurs dy't holpen hawwe nei ûngelok op A32

Om tsien foar twaen freedtemiddei wie by in benzinestasjon op de A32 in oanriding tusken in frachtauto en in camper. Der wie in soad skea en de dyk lei besiedde mei guod.

De plysje wol graach yn kontakt komme mei de twa frachtautosjauffeurs dy't meiholpen hawwe it guod fan de wei te heljen. Sy kinne belje mei 0900-8844.