Thúswurkje en digitaal gearkomme foldocht Friezen wol

It ûndersyk is yn juny dien by tsien organisaasjes yn it ûnderwiis, soarch, oerheid en saaklike tsjinstferliening. Sa'n 75 persint fan de respondinten ferwachtet yn de takomst faker digitaal gear te kommen. Ek tinkt sa'n 70 oant 80 persint thús goed produktyf te wêzen.

De measte respondinten tinke lykwols net dat sy op in oare wize reizgje sille as foar de coronatiid. De measte minsken tinke dat sy kiezen bliuwe foar de auto en ride yn de spits. WSRS fynt dat dit noch wol oandacht fertsjinnet. It soe neffens it gearwurkingsferbân better wêze om ferspraat te riden.

Wurkwize behâlde

Martin Dijkstra fan WSRS leit út wêr't it idee foar it ûndersyk wei kaam. "In grutte mearderheit stiet posityf tsjin thúswurkjen. Wy hawwe dit dien om't in soad organisaasjes fan de iene op de oare dei thúswurkje moasten. Wy wiene wol nijsgjirrich hoe't dat befalle soe en oft dat yn de takomst ek bliuwe sil. Dat jout wol in feroaring oan it hâlden en dragen mei it wurk. Foar corona wiene der faak noch lûden as: dogge minsken thús wol wat sy op kantoar ek dogge? Mar it docht bliken dat minsken sels net tinke dat sy dêr minder produktyf binne."

Dijkstra hopet dat Fryslân in part fan de wurkwize yn coronatiid behâlde kin. "Wy wurkje oan de berikberens fan de stêd, mar hawwe ek de opjefte fan it Klimaatakkoart út om CO2 lytser te meitsjen. Wy hâlde petearen mei organisaasjes om harren te helpen dit fêst te hâlden. Minder yn de spits ride. As wy in part behâlde binne wy al in goed ein op wei."