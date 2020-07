Thúswurkje en digitaal gearkomme befalt Friezen wol

It ûndersyk is yn juny dien by tsien organisaasjes yn it ûnderwiis, soarch, oerheid en saaklike tsjinstferliening. Sa'n 75 persint fan de respondinten ferwachtet yn de takomst faker digitaal gear te kommen. Ek tinkt sa'n 70 oant 80 persint thús goed produktyf te wêzen.

De measte respondinten tinke lykwols net dat sy op in oare wize reizgje sille as foar de coronatiid. De measte minsken tinke dat sy kiezen bliuwe foar de auto en ride yn de spits. WSRS fynt dat dit noch wol oandacht fertsjinnet. It soe neffens it gearwurkingsferbân better wêze om ferspraat te riden.